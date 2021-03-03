2021/03/03 | 21:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني خصص رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، جلسة الغد للتصويت على قانون المحكمة الاتحادية.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “رئيس مجلس النواب خصص جلسة يوم غد للتصويت على قانون المحكمة الاتحادية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي يخصص جلسة الغد لهذا القانون المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يخصص جلسة الغد لهذا القانون) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يخصص جلسة الغد لهذا القانون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).