صندوق بريد عين الأسد و رسالة عراقية عاجلة.. دماؤنا ليست رخيصة

2021/03/03 | 21:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اُعتبر استهداف قاعدة عين الأسد الأميركية غربي العراق صباح اليوم الاربعاء، بأكثر من عشرة صواريخ، بانه تطور أمني مهم من حيث الكم والكيف، حيث تم قصف الق...

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