الكويت تعلن التعرف على رفات 8 كويتيين في العراق

2021/03/03 | 21:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلن رئیس لجنة شؤون الأسرى والمفقودین في الخارجیة الكویتیة، ربیع العدساني، اليوم الأربعاء، التعرف علىرفات 8 من الأسرى والمفقودین من الذين فقدوا خلال الغزو العراقي للكويت عام 1990.وأوضح العدساني في بیان صحفي الیوم الأربعاء/ حسب وكالة كونا / أن : عملية التعرف جاءت من خلال استمرار عملیة الاستعراف بالتحلیل الجیني للبصمة الوراثیة الذي تقوم به الإدارة العامة للأدلة الجنائیة بوزارة الداخلیة في الكویت، على الرفات التي جلبت من العراق لینضموا الى قائمة شھداء الكویت ممن سبق الإعلان عن التعرف على رفاتھم.وأضاف أن : الأسرى كانوا قد اعتقلوا أثناء الغزو العراقي الغاشم على دولة الكویت عام 1990 حیث تم جلب رفاتھم من العراق ضمن رفات الشھداء التي سبق الإعلان عن الاستعراف علیھا في شھر تشرين الثاني 2020 وشھر كانون الثاني2021./انتهى3

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