البرلمان يصوت على إضافة التصويت على مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي لجدول اعماله

2021/03/03 | 21:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ صوت مجلس النواب على إضافة فقرة (التصويت على مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي) لحدول اعماله.وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب ,ان المجلس صوت ايضا على إضافة فقرة (قراءة تقرير لجنة الامر الديواني ١٤٨) لجدول الاعمال "./انتهى2

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