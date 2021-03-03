2021/03/03 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقامة صارت في جيبي – مجيد السامرائي للعام الخامس عشر على التوالي ارتقي طلعة البلاستيك صعودا الى مركز امن الشميساني قبالة جامع ابو الفيلات بعمان، لاحصل بيسر بالغ على تجديد هوية الاقامة التي تتيح لي التنقل خارج المملكة دون عقبات..كل الاحترام كل الاحترام تسمعها من الرتب في المركز والذين يؤدون صلاة الجماعة في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقامة صارت في جيبي – مجيد السامرائي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاقامة صارت في جيبي – مجيد السامرائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).