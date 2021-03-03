2021/03/03 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشركة المنفذة لملعب الزوراء تكشف سبب تأخر إنجاز المشروع بغداد – الزمان كشفت شركة بلاند بايه الايرانية للمقاولات عن جملة من الأسباب التي عطلت إكمال ملعب الزوراء لغاية الان، تقف بمقدمتها المستحقات المالية المترتبة على وزارة الشباب والرياضة.وقال مدير المشروع المهندس مهدي فتحي في بيان صحفي انه كان لدينا اجتماع مع وزير الشباب والرياضة عدنان […]

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