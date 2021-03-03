البرلمان يصوت على عدم القناعة بأجوبة رئيس هيئة الإعلام والاتصالات

2021/03/03 | 21:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد صوت مجلس النواب العراقي، الأربعاء، على عدم القناعة بأجوبة رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، الذي جرى استجوابه بحضوره خلال جلسة اليوم. وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب تلقى “النور نيوز”، نسخة منه، أن “مجلس النواب صوت بعدم قناعته بإجوبة رئيس هيئة الاعلام، بعد أن انتهى من استجوابه”.

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