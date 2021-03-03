الحلبوسي: جلسة يوم غد ستخصص للتصويت على قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/03 | 21:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأربعاء، تخصيص جلسة مجلس النواب يوم غد الخميس، للتصويت على قانون المحكمة الاتحادية. وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، خصص جلسة مجلس النواب المقرر عقدها يوم غد الخميس، للتصويت على قانون المحكمة الاتحادية”.

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