الحلبوسي وتولر يبحثان سبل استمرار التعاون الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن

2021/03/03 | 21:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والسفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر، استمرار التعاون الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب قال ان اللقاء بحث جهود صندوق النقد الدولي ومجموعة دول السبع لدعم العراق في المجال الاقتصادي، بغية تحقيق التنمية والاستقرار.

وأعرب السفير الأميركي، عن موقف بلاده وترحيبها بإقرار مجلس النواب لقانون الناجيات الايزيديات، مؤكدا مواصلة بلاده دعم العراق لمكافحة الإرهاب.

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