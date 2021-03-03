البيت الأبيض: ندرس خيارات الرد على الهجوم الذي استهدف ’عين الأسد’

2021/03/03 | 21:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال البيت الأبيض، مساء الأربعاء إنه لا يزال يقيم تأثير الهجوم الصاروخي الأخير على قاعدة عين الأسد في العراق.

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وشدد البيت الأبيض وفقا لإيجازه اليومي (3 آذار 2021)، على أنه "سيتحرك مجددا إذا خلُص التقييم إلى ضرورة الرد على الهجوم الصاروخي".

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