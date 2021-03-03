الأزمة النيابية: الإجراءات المطلوبة من الشركات المنتجة للقاح كورونا روتينية

2021/03/03 | 21:32 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت خلية الأزمة النيابية، اليوم الأربعاء، أن الإجراءات المطلوبة من الشركات المنتجة للقاح كورونا روتينية.وقال مقرر الخلية جواد الموسوي، لوكالة الرسمية، إنه “ستتم مناقشة قانون مواجهة كورونا ومعرفة جوانبه”، مبيناً أن “رئاسة البرلمان طالبت اللجنة بإعداد تقرير وافٍ عن المشروع لبدء القراءة الثانية والتصويت عليه”.وأوضح الموسوي أن “القانون يتضمن طلب بعض الشركات الدولية الحماية من التأثيرات الجانبية المستقبلية للقاح، خاصة وأن اللقاح تم إعداده بصورة طارئة ولم تمارس عليه التجارب على المدى البعيد نتيجة الظروف الطارئة”.وأضاف أن “البلدان طالبت الشركات الأجنبية بتوفير اللقاح وهذه الشركات رصينة، إلّا أنها لم تجر التجارب من 3 الى 7 سنوات […]

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