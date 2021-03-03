إسرائيل تدعو لـ

2021/03/03 | 21:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، الأربعاء، إن أي اتفاق نووي جديد بين الغرب وإيران ينبغي أن يكون "معدلا جذريا"، مقارنة مع الاتفاق السابق.

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