شهرزاد وشهريار في الليلة قبل الألف - عباس علي العلي

2021/03/03 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي عندما أدركت شهريار أن النجوم قد أقبلتأتخذت لها مكانا شرقياتتوسد بجسدها أرائك من ريش الأحلاملتبدأ فصل جديدمن رواية صنعتها في عالم اللا معقولحتى إذا جاء الملك شهرياروبيده مهماز البطولة الخرافيقدمت له فاكهة الليلبيد من حنانفيغفو الملك كطفل مدللبين أحضان الحكايةعندها تسل من جسده العملاقوهما يشبه مجرة محشوة بألاف الكواكب الدائرة في فلك لا ينتهيوعن ......





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