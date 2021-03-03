السوداني : عرض اقالة الخويلدي للتصويت بعد اسبوع

2021/03/03 | 21:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني انه وبعد عدم قناعة البرلمان باجوبة رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات علي الخويلدي فسيتم عرض اقالته للتصويت بعد اسبوع عقب تقديم طلب من 70 نائبا ./انتهى3

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