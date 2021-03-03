البرلمان ينهي قراءة تقرير لجنة الامر الديواني 148

2021/03/03 | 21:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / انهى مجلس النواب قراءة وتقرير لجنة الامر النيابي 148.وتشكلت لجنة الامر الديواني 148 في 7 كانون الاول الماضي لمراقبة ومتابعة اعمال لجنة الامر الديواني رقم 29 لسنة 2020 الحكومية الخاصة بمكافحة الفساد .وانهى ايضا القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون تنظيم ايجار الاراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم 24 لسنة 2013./انتهى3

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