2021/03/03 | 21:44 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس النواب يُنهي قراءة ومناقشة مشروع قانون مواجهة جائحة كورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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