2021/03/03 | 21:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شذى حسون تتجوّل في مدينة بابل برفقة برنامج (كلام الناس): أبي من الحلة وأتمنى الغناء في باحة مبانيها التاريخية بابل – سعدون الجابري في احدث حلقات برنامج(كلام الناس) على قناة (الشرقية) التي تم تصويرها في محافظة بابل، حلت المطربة شذى حسون ضيفة عليه، التي تزور العراق قادمة من محل إقامتها في المغرب، كون والديها يعيشان […]

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