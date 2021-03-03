2021/03/03 | 21:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دنيا عبد العزيز تنفي شائعة اعتزالها القاهرة – الزمان نفت الممثلة المصرية دنيا عبد العزيز الشائعات التي انتشرت ان مسلسل (اللي مالوش كبير) سيكون الاخير لها وانها ستتخذ قرار الاعتزال.وقالت وفقا موقع الفن (انها مستمرة في تقديم الاعمال الفنية لجمهورها ولا يوجد نية لاتخاذ هذه الخطوة).وأضافت انها (السبب وراء انتشار هذه الشائعة وذلك […]

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