2021/03/03 | 21:49 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شريط الاخبار

الأربعاء 3 مارس 2021 | 09:29 مساءً

| عدد القراءات : 41

طهران : الربط السككي و تطوير الطرق مع العراق سيزيدان عدد الزوار الإيرانيين إلى 5 ملايين زائر

قال وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي، الأربعاء، إن العلاقات العراقية – الإيرانية لا تندرج في اطار الاتفاقات ومذكرات التفاهم، فيما أشار إلى أن الربط السككي وتطوير الطرق بين العراق وإيران، سيزيد عدد الزوار إلى 5 ملايين.



وأوضح فضلي خلال استقباله وفداً من وزارة الداخلية العراقية، وفقا لما نقلته وكالة "أنباء فارس" الإيرانية، أن "العلاقات بين الجمهورية الإيرانية والعراق لا تندرج في إطار الاتفاقات ومذكرات التفاهم، وتقوم تلك العلاقات بين البلدين على المعتقدات والقواسم المشتركة الثقافية والدينية والدينية، نحن نحب الشعب العراقي مثل شعبنا، وكذلك شعبنا يحب جداً الشعب العراقي".



وأشار فضلي إلى أننا "حاولنا توسيع العلاقات بين البلدين خلال السنوات القليلة التي أمضيتها في وزارة الداخلية"، مبينا "يمكن لوزارة الداخلية العراقية ووزارة الداخلية الإيرانية لعب دور مهم للغاية في تعزيز العلاقات بين البلدين".



وتابع وزير الداخلية بالقول، إنه "كان لدينا تعاون جيد للغاية وفعال مع وزيري الداخلية العراقيين السابقين"، موضحاً "نأمل في تعزيز علاقاتنا وتطويرها وتوسيع نطاقها في امتداد التعاون السابق".



وأشار إلى مجالات مكافحة الإرهاب قائلاً "في هذا المجال كان البلدان نشيطين للغاية، وبناء على طلب الحكومة العراقية، كلما طلبوا المساعدة والمشورة، بذلت إيران قصارى جهدها لمساعدة الشعب العراقي والحكومة".



وأضاف، أن "الحفاظ على القيم الدينية والامانة التي وصلت الينا من دماء الشهداء والتي هي سلام العراق وأمنه واستقراره ورفعة الشعب ، هي واجب الحكومة العراقية وكذلك واجبنا كصديق لكم".



وأشار رحماني فضلي إلى "اجتماعات الوفد العراقي في إيران خلال الأيام الثلاثة الاخيرة وقيّم هذه الاجتماعات بشكل إيجابي للغاية"، قائلاً: إنه "بامكاننا تعزيز تعاوننا اكثر من السابق في مجال التعاون الشرطي بين البلدين و مكافحة الإرهاب والأمن وحركة المرور عبر الحدود وتهريب المخدرات والرعايا".



وقال، إن "من أهم أوجه التعاون بين الوزارتين موضوع أربعين الإمام الحسين، وان الأربعين للشعبين الايراني والعراقي هي مسألة إيمان واعتقاد وثقافة، والتي بامكانها تعزيز العلاقات بين البلدين أكثر فأكثر".



وأكد وزير الداخلية: "لا نعتبر التعاون في الأربعين مجرد عمل إداري عادي بين البلدين، لكننا نعتبره واجبا دينيا وخطوة لكسب الثواب".



وتابع رحماني فضلي: "نتمنى من الله تعالى وببركة دم الإمام الحسين (ع) والأئمة الطاهرين أن يعود هذا النشاط والجهود التي تبذل لخدمة زوار الإمام الحسين وأبو الفضل العباس بالبركة والتنمية والأمن والازدهار لشعبي البلدين ".



وقال إنه "في آخر عام من توجه الزوار الايرانيين إلى الأربعين، شارك نحو ثلاثة ملايين زائر في هذه المراسم بالعراق"، مضيفًا: "نحن على يقين من أنه إذا كانت الظروف مناسبة وتوفير ظروف اكبر عبر تفعيل المزيد من القدرات وتطوير المرافق، بما في ذلك خط سكك الحديد المتفق عليه، والذي سيكتمل قريباً وتوسيع الطرق من مهران وكرمانشاه وخوزستان إلى المدن العراقية، سيزيد عدد الزوار إلى 5 ملايين".



وقال وزير الداخلية: "نتوقع أن يزداد التعاون بين الوزارتين في اطار الأربعين".



وأشار إلى موضوع مواجهة كورونا قائلا: "هذه القضية قد تكون قضية أخرى للتعاون الوزارتين، ففي إيران مقر مكافحة كورونا بعهدة وزارة الداخلية، وبالعمل الذي قامت به وزارة الصحة والجهات الأخرى وتعاون الأهالي، حققنا نجاحًا جيدًا في مكافحة كورونا.



وأضاف رحماني فضلي انه "يتم في ايران انتاج ثلاث لقاحات وتم إنجاز جميع الخطوات ونأمل أن تكون متاحة للجمهور في الأشهر الثلاثة المقبلة كما أننا مستعدون تمامًا للتعاوعن كثب مع العراق في مجال مكافحة كورونا؛ لأنه إذا انتشر المرض في أي من البلدين إيران والعراق فهو خطير على الجانبين بسبب وجود حدود مشتركة والنقل اليومي".



وفي الختام قال وزير الداخلية إنه "ينبغي أن ندعو ان يعيش العالم الإسلامي بعزة وشموخ، وأن تعيش الأمة الإسلامية في سلام وأمن ، وان يقوم المسلمون بتوفير الامن والسلام في بلدانهم بانفسهم لامن قبل القوى الاجنبية التي تسعى لتامين مصالحها الخاصة ولا ينبغي أن ننتظر منهم العون".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران : الربط السككي و تطوير الطرق مع العراق سيزيدان عدد الزوار الإيرانيين إلى 5 ملايين زائر) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طهران : الربط السككي و تطوير الطرق مع العراق سيزيدان عدد الزوار الإيرانيين إلى 5 ملايين زائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).