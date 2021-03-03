صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 923 المسجلة اليوم بكورونا

2021/03/03 | 21:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الاربعاء، الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 923 موزعة كالآتي :

أبو دشير—————– 27

أبو غريب —————-53

الإسكان——————8

الاعلام——————-21

البياع——————-50

التاجي——————26

التراث——————-7

الحرية——————51

الخطيب —————–7

الدورة——————36

الدولعي—————–5

الرحمانية —————-7

السيدية—————– 31

الشرطة الخامسة———-9

الشرطة الرابعة ————7

الشعلة——————56

الصالحية —————-10

الطارمية—————-19

الطوبجي —————-12

العامرية—————-26

العطيفية —————12

العلاوي—————–8

الغزالية —————-35

القادسية —————18

الكاظمية —————38

اللطيفية —————-12

المحمودية————-51

المعالف—————-6

المكاسب —————13

المنصور—————29

المواصلات————–4

المولاصلات————-8

الوشاش—————-1

اليرموك —————26

اليوسفية—————12

جكوك—————–6

حي الجامعة————17

حي الجهاد————-30

حي الخضراء————8

حي العامل————-56

حي العدل ————–8

حي الفرات————–4

سبع البور—————2

سويب——————7

شارع حيفا————–9

كرادة مريم————–9

ناحية الرشيد ————15

سكنة جانب الرصافة ——11

الشفاء: 512

الوفيات: 3

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