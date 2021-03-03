2021/03/03 | 21:49 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد أكدت السفارة الأميركية في العراق في بيان رسمي، اليوم 3/3/2021، نقلاً عن وزير الخارجية الأميركي بلينكن، ترحيب الولايات المتحدة بقانون الناجيات الايزيديات.وقالت في البيان “نحن فخورون بمواصلة دعم تعافي الأيزيديين وغيرهم من الأقليات الدينية والعرقية في العراق الذين تعرضوا للاضطهاد في ظل تنظيم داعش، ونشيد باعتماد قانون الناجيات الإيزيديات”.وقال …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية الامريكي: نرحب بإقرار العراق لقانون الناجيات الإيزيديات) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية الامريكي: نرحب بإقرار العراق لقانون الناجيات الإيزيديات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).