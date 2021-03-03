حزب الله يكشف اسماء عدد من قتلاه ويهدد بالثأر

2021/03/03 | 21:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت كتائب حزب الله، الاربعاء، عن اسماء عدد من قتلاه في اللواء 46 حشد شعبي اثناء مواجهتهم عناصر داعش.

وذكرت الكتائب في بيان تلقى ان ار تي عربية نسخة منه، اليوم (3 اذار 2021)، انه "تزف كتائب حزب الله كوكبة من شهدائـها الأنجاب، من أبناء درب الجهاد والتضحية؛ وهم: الشهيد القائد "علي فوزي راضي" والشهيد المجاهد" أحمد عباس جاسم " والشهيد المجاهد "منتظر نصر خوص" إلى الغاية والمبتغى حيث رضا الله ورضوانه".

واضاف البيان، ان "هذه الكوكبة من مجاهدي لواء 46 حشد شعبي ارتقوا نحو المجد والخلود أثناء التحاقهم، لأداء واجبهم المقدس في التصدي لعصابات مجرمي داعش، دفاعا عن أرض العراق وسيادته".

وتابع، "ونحن بهذا المقام نؤكد أننا عن نهجهم غير حائدين، ولا للأخذ بثأرهم متهاونين، ونسأل الله تعالى أن يحشر شهداءنا مع محمد وأهل بيته، ويلهم أهلهم وذويهم ومحبيهم الصبر والسلوان".

ا.ح

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