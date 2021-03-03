القوات الاميركية تنشر اسلحة جديدة في العراق

2021/03/03 | 21:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت مجلة فوربس الامريكية، الاربعاء، من المرجح ان تنشر القوات الامريكية انظمة دفاع جوي طراز افنجر في العراق وسوريا لمكافحة الطائرات بدون طيار.

وذكرت المجلة في تقرير تابعه NRT عربية، (3 آذار 2021)، انه "في اواخر شباط، ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور يزعم انها تظهر نقل انظمة (افنجر) على الطريق السريع من العراق الى سوريا، ومن المرجح انه تم نقلها الى القوات الاميركية في منطقة دير الزور شرقي سوريا مع قاذفات صواريخ FIM-92 Stinger ".

واضاف التقرير، انه "تم تصميم افنجر لحماية المشاة من الطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض وصواريخ كروز وطائرات الهليكوبتر والطائرات بدون طيار، حيث لم يكن هذا النظام موجودا في القواعد الاميركية في المنطقة حتى اواخر العام الماضي".

وتابع، انه "حتى اوائل العام الماضي، لم يكن للقواعد التي تستضيف القوات الامريكية في العراق انظمة دفاع جوي، وتجلى ضعفها عندما هاجمت ايران قاعدتين اميركيتين بالصواريخ الباليستية في كانون الثاني 2020 ، في ضربة انتقامية لاغتيال الولايات المتحدة للجنرال الايراني قاسم سليماني في ضربة بطائرة مسيرة"، مشيرا الى انه "منذ ذلك الحين، نشرت الولايات المتحدة صواريخ باتريوت MIM-104 على ارتفاعات عالية في هذه القواعد الى جانب انظمة C-RAM قصيرة المدى، الصواريخ المضادة والمدفعية وقذائف الهاون".

واوضح، انه "في اوائل عام 2020، تم استهداف القوات الامريكية المنتشرة في حقول النفط في دير الزور بواسطة طائرات بدون طيار قادرة على اسقاط قذائف الهاون الصغيرة، والذخيرة التي تم تصنيعها على ما يبدو باستخدام طابعة 3D"، لافتا الى انهم "فشلوا في قتل او اصابة اي شخص، لكنهم اظهروا طبيعة هذا التهديد الجديد الذي يتعين على القوات الامريكية التعامل معه الان".

ومع ذلك، يمكن القول ان نظام افنجر هو نظام اكثر ملاءمة لتوفير حماية للقوات البرية ضد الطائرات المسيرة.

N.A

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