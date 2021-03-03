اتحاد علماء المسلمين: الحشد الشعبي منع دخول من 10-20 انتحاري شهريا الى العراق

2021/03/03 | 21:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد اتحاد علماء المسلمين في العراق، الاربعاء، بان الحشد الشعبي منع دخول من 10-20 انتحاريا شهريا الى العراق.

وقال رئيس الاتحاد في ديالى جبار المعموري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” وجود الحشد الشعبي على نقاط ومحاور مهمة جدا على الحدود العراقية – السورية قطعت الطريق امام نزيف دماء كبير واسهم في درء مخاطر المجازر عن مدن عراقية كبيرة ومنها بغداد”.

واضاف المعموري،اان” وجود الحشد الشعبي على الحدود السورية منع من تسلل من 10-20 انتحاري شهريا الى العمق العراقي لافتا الى ان وجود الحشد في هذه المناطق ستراتيجي للغاية ولاسباب متعددة وهذا ما دفع القوات الامريكية الى تكرار استهداف نقاطه لانها تدرك بان لايمكنه دفع الانتحاريين والارهابين من سوريا الى العراق الا من خلال ثغرات ووجود الحشد لايمكن ان تتحقق اهدافها”.

واشار المعموري الى ان” الحشد الشعبي هو صمام امان لكل العراقيين مشيرا الى ان اي محاولة لابعاده عن الحدود ستعني خلل امني كبير يدفع ثمنه كل العراقيين دون استثناء بسبب تدفق الارهابين من سوريا الى العمق الداخلي”.

وكانت القوات الامريكية قصفت اكثر من مرة مواقع الحشد الشعبي قرب الحدود السورية وادى الى سقوط ضحايا”,انتهى 25 ف

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