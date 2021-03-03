محدث.. الذهب يفقد 18 دولاراً ويسجل أدنى تسوية منذ يونيو

2021/03/03 | 21:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار الذهب عالمياً بنحو 18 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل أدنى مستوى في حوالي 9 أشهر، مع ارتفاع العملة الأمريكية.

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