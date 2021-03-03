وزير الصحة يبحث مع الشركة التركية آخر تطورات إنجاز مستشفى الناصرية

2021/03/03 | 22:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحث وزير الصحة حسن التميمي، الأربعاء، مع وفد الشركة التركية اخر تطورات انجاز مستشفى الناصرية في محافظة ذي قار. والتقى التميمي بحسب بيان لوزارة الصحة تلقى “النور نيوز” نسخة منه (3 آذار 2021)، “وفد الشركة التركية في مقر مكتبه بحضور مدير عام دائرة المشاريع الهندسية الدكتور المهندس حسام علوان كريم لمناقشة اخر …

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