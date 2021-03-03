2021/03/03 | 22:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أنهى مجلس النواب، الأربعاء، قراءة ومناقشة مشروع قانون مواجهة جائحة كورونا.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه (3 آذار 2021)، إن البرلمان انهى قراءة ومناقشة مشروع قانون مواجهة جائحة كورونا، وذلك في خطوة تسبق تصويت المجلس عليه.

وتالياً نص تقرير لجنة الصحة النيابية، بشأن القانون:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يستكمل قراءة ومناقشة مشروع قانون ’مواجهة جائحة كورونا’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يستكمل قراءة ومناقشة مشروع قانون ’مواجهة جائحة كورونا’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).