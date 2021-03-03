2021/03/03 | 22:02 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفادت أنباء نقلاً عن مصادر عراقية، اليوم الاربعاء، عن توقيف ضباط وعناصر أمن لمرور عجلة الصواريخ بلا تفتيش.وقالت المصادر انه تم “توقيف ضباط وعناصر من الجيش والشرطة للتحقيق معهم على خلفية الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد”، مضيفة ان :كاميرات المراقبة أظهرت مرور السيارة التي كانت تحمل منصة الصواريخ من دون تفتيشها في أحد الحواجز العسكرية”.وبينت ان “المؤشرات الأولية توضح أن المهاجمين تمكنوا من عبور النقاط الأمنية من دون تفتيش”، لافتة ان “التحقيقات كشفت عن وجود خلل في عمل نقاط التفتيش والنقاط الأمنية في محيط القاعدة”.وكان القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي شدد في اجتماع المجلس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قصف الأسد..



أنباء عن توقيف ضباط وعناصر أمن لمرور عجلة الصواريخ بلا تفتيش عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف الأسد.. أنباء عن توقيف ضباط وعناصر أمن لمرور عجلة الصواريخ بلا تفتيش) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصف الأسد.. أنباء عن توقيف ضباط وعناصر أمن لمرور عجلة الصواريخ بلا تفتيش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).