تركيا تبدي استعدادها للتفاوض مع مصر بشأن ترسيم الحدود البحرية

2021/03/03 | 22:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت تركيا، الأربعاء، عن استعدادها للتفاوض مع مصر من أجل التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية معها في شرق المتوسط الغني بالنفط.

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