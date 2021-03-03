البيت الأبيض: سنتحرك لو لزم الأمر للرد على هجوم عين الأسد

2021/03/03 | 22:10 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البيت الأبيض مساء يوم الأربعاء إنه لا يزال يقيم تأثير الهجوم الصاروخي الأخير في العراق مشدداً على أنه سيتحرك مجدداً إذا خلص التقييم إلى ضرورة الرد على الهجوم الصاروخي.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يوم الأربعاء، إن متعاقدا مدنيا أميركيا توفي بأزمة قلبية أثناء الاحتماء من صواريخ أطلقت على قاعدة في العراق.

2 صور أفراد من القوات الأميركية في العراق

أفراد من القوات الأميركية في العراق

عناصر من القوات الأميركية في العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي في بيان "لا يمكننا تحديد المسؤولية في الوقت الحالي، وليس لدينا تقدير كامل لحجم الأضرار".

وأضاف كيربي أنه تم استخدام الأنظمة الدفاعية الخاصة بقاعدة عين الأسد الجوية، وأن وزير الدفاع لويد أوستن يتابع الموقف عن كثب.

مقتل متعاقد أميركي

يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن المتعاقد المدني الذي قُتل خلال الهجوم الصاروخي على «قاعدة عين الأسد» التي تضم جنوداً أميركيين في غرب العراق، الأربعاء، كان مواطناً أميركياً.

وقال البنتاغون في بيان: «ليس هناك أي تقارير في الوقت الحاضر عن إصابات بين العسكريين الأميركيين.



والجميع موجودون.



أصيب متعاقد مدني أميركي بأزمة قلبية بينما كان يختبئ، وتوفي، مع الأسف، بعد ذلك بوقت قصير».

وقال المتحدث باسم الوزارة، جون كيربي، في بيان: «لا يمكننا تحديد المسؤولية في الوقت الحالي، وليس لدينا تقدير كامل لحجم الأضرار».

وأضاف كيربي أنه تم استخدام الأنظمة الدفاعية الخاصة بـ«قاعدة عين الأسد الجوية»، وأن وزير الدفاع، لويد أوستن، يتابع الموقف من كثب.

وبعد ضربات الأسبوع الماضي، رداً على هجمات صاروخية مماثلة، قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن مصمم على «التحرك لحماية الأميركيين» من مثل تلك التهديدات.

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