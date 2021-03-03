2021/03/03 | 22:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن عضو اللجنة المالية النيابية محمد الشبكي انه لم يقدم اي مقترح لترك حصة الاقليم وتمرير الموازنة .وقال الشبكي في تصريح متلفز:" ان المادة / 11 / من الموازنة ما زالت محل خلاف بين حكومتي الاقليم والمركز , مضيفاان اللجنة المالية تنتظر توافق الكتل السياسية بشان حصة كردستان ".واشار الى انه , لم يتم التوصل حتى الان لنتائج بين وفد الاقليم والمركز حول الموازنة ".وتابع :"ان التلويح بتمرير الموازنة بالاغلبية ورقة ضغط على مفاوضات بغداد واربيل "./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشبكي:لم يقدم اي مقترح لترك حصة الاقليم وتمرير الموازنة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشبكي:لم يقدم اي مقترح لترك حصة الاقليم وتمرير الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).