150 عاماً على ميلاد أيقونة الثورة روزا لوكسمبورغ - حازم كويي

2021/03/03 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حازم_كويي في الخامس من آذار عام 1871 ولِدت روزا لوكسمبورغ، قبل أيام من تأسيس المجلس الثوري لكومونة باريس، في مدينة (زاموش) الصغيرة في بولونيا من عائلة متوسطة الحال.أنتسبت وهي تلميذة في سن الخامسة عشرة الى الحزب الثوري البولوني،المدافع عن الطبقة العاملة البولونية.أجادت أربعة لغات، وحين علِمت أن السلطات تنوي إعتقالها بسبب نشاطاتها السياسية،هربت الى سويسرا ودرست هناك العلوم الطبيعية وفيما بعد السياسة و ......





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