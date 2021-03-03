كتائب سيد الشهداء: الشخص الذي ظهر باعترافات قصف مطار أربيل لا ينتمي لنا ولا علاقة لنا بالهجوم

2021/03/03 | 22:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت كتائب سيد الشهداء، اليوم الاربعاء، ان الشخص الذي ظهر باعترافات قصف مطار أربيل لا ينتمي لها ولا علاقة لها بالهجوم.

وقالت الكتائب في بيان، "مُجدداً، يتخبط الاحتلال الامريكي ، ولا يتوازن، ويوزع الاتهامات بعد هزائمه المنكرة والمتكررة على يد العراقيين الاباة الرافضين وجوده على ارضهم العظيمة الشمّاء، فيتهمون هذه المرة كتائب سيد الشهداء بقصف قاعدة احتلالهم في أربيل، على ضوء اعترافات شخص لا ينتمي لنا من قريب ولا من بعيد".واضافت إن "كتائب سيد الشهداء في الوقت الذي تتشرف بكل صولات وأعمال المقاومين لطرد الاحتلال ولأخذ ثأر الشهداء ، فانها تنفي قيامها بقصف قاعدة الامريكان في اربيل ، وتطالب حكومة اربيل وسياسيها ان لا ينجرفوا وراء تخبطات واتهامات الاحتلال الامريكي غير المتوازن".وتابعت "إننا نهيب بالحكومة العراقية الحفاظ على افراد تشكيلاتها، ولاسيما الذين قدموا الدماء من أجل تحرير التراب العراقي، ووجوب التصدي لحملات الاعتقال العشوائي، فإن حكومة اقليم كردستان تمارس الضغط والاعتقال على مختلف الشباب الذين تشك بانتمائهم للحشد الشعبي، حيث مورست هذه الاعتقالات لانتزاع المعلومات والاعترافات الكاذبة لغرض اقناع الرأي المحلي والخارجي بقدرتها على النجاح في الحفاظ على الامن في الاقليم".

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