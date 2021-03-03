الرشيد يستأنف منح السلف لمنتسبي الدفاع والداخلية

2021/03/03 | 22:17 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من خلال تفعيل النظام الالكتروني الجديد (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن مصرف الرشيد، استئناف منح السلف لمنتسبي وزارة الدفاع والداخلية.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "المصرف باشر بمنح السلف لمنتسبي وزارة الدفاع والداخلية من خلال تفعيل النظام الالكتروني الجديد وكمرحلة أولى لمنتسبي الوزارتين يتبعها باقي الوزارات الأخرى".

وأضاف أن "هذا النظام سيتيح للمستلف الحصول على السلفة خلال 72 ساعة".

وكان المصرف أعلن في وقت سابق من العام الماضي عن إيقاف السلف لأغراض التطبيق والانطلاق بالنظام الالكتروني الجديد.

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