2021/03/03 | 22:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتائب سيد الشهداء تنفي مسؤوليتها من هجوم أربيل وتطالب الحكومة بحمايتها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/03 | 22:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتائب سيد الشهداء تنفي مسؤوليتها من هجوم أربيل وتطالب الحكومة بحمايتها) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتائب سيد الشهداء تنفي مسؤوليتها من هجوم أربيل وتطالب الحكومة بحمايتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).