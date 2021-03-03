2021/03/03 | 22:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مجلس النواب، الأربعاء، جدول اعمال جلسته المقرر عقدها يوم غد الخميس في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب جدول أعمال الجلسة، وحصل "ناس" على نسخة منه، (3 آذار 2021)، والذي يتضمن التصويت على عدد من مشاريع القوانين، أبرزها قانون المحكمة الاتحادية العليا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جدول مزدحم لأعمال جلسة البرلمان الخميس) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جدول مزدحم لأعمال جلسة البرلمان الخميس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).