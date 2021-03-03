جدول أعمال جلسة البرلمان يوم غد

2021/03/03 | 22:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن مجلس النواب، الأربعاء، جدول اعمال جلسته المقرر عقدها يوم غد الخميس في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر. ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب جدول أعمال الجلسة، وحصل “النور نيوز” على نسخة منه، والذي يتضمن التصويت على عدد من مشاريع القوانين، أبرزها قانون المحكمة الاتحادية العليا.

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