إصابة ثمانية أشخاص في

2021/03/03 | 22:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب ثمانية أشخاص على الأقل في" هجوم إرهابي" محتمل بسلاح أبيض، في السويد. ووقع الحادث بعد منتصف الظهر في مدينة فيتلاندا السويدية الجنوبية.

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