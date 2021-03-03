كتائب سيد الشهداء تنفي اتهامات كردستان بشأن قصف أربيل

2021/03/03 | 22:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت كتائب سيد الشهداء العراقية بيانا نفت فيه اتهامات حكومة اقليم كردستان بشأن القصف على قواعد الاحتلال في أربيل، محذرة الحكومة العراقية من أن حكومة...

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