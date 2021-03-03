الصدر يدعو الى احترام الاديان وإيكال الأمور الخلافية الى الحوار والتحاور

2021/03/03 | 22:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى احترام الاديان وإيكال الأمور الخلافية الى الحوار والتحاوروليس الى الصراعات والحروب.وقال في تغريدة ” على الرغم أنه من يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه لأن الدين عند الله الإسلام إلا أنه يطرح هذه الأيام مصطلح الديانة الإبراهيمية( لتشمل كلا من الإسلام والمسيحية واليهودية.ودعا الصدر الجميع الى احترام مقدسات الأديان كبيت المقدس ومكة المكرمة والمدينة المنورة وباقي أنبياء الله وأوليائه المعصومين والصالحين./انتهى.

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