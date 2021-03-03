في عيد المراة! - ادم عربي

2021/03/03 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ادم_عربي نستذكر قول الكاتبة الفرنسية في هذا المقام ، سيمون دي بوفوار ، " المراة لا تُولد امرأة بل تُصبح امرأة " ، والمقصود بقولها هنا ان المرأة تُولد انثى مختلفة بيولوجيا عن الرجل ومن ثم تُصبح امرأة ، والقصد بامرأة هنا ، كائنا دونيا اقل مرتبة من الرجل ، وهي تُريد ان تقول لا يجوز باي حال من الاحوال اعتبار انوثة البيولوجية سببا في دونية المرأة ، بل هو حكما اجتماعيا بتحويل الانوثة الى دونية .



لكن السؤال لماذا ......





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