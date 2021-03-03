مقتدى الصدر يستبق زيارة البابا بالدعوة إلى احترام مقدسات الأديان

2021/03/03 | 22:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استبق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، زيارة البابا إلى العراق، بالدعوة إلى احترام مقدسات الأديان.

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وقال الصدر في تدوينة تابعها "ناس"، (3 آذار 2021)، إن "مصطلح الديانة الإبراهيمية لعله نفس مصطلح الديانات السماوية، والتي جاء بها الأنبياء: محمد بن عبدالله وعيسى بن مريم وموسى بن عمران سلام الله عليهم أجمعين، لتشمل كتبهم: القرآن والإنجيل والتوراة".

وأضاف، أن "كلاً من الأديان والأنبياء وكتبهم السماوية من نور واحد، فالله نور السماوات والأرض، نعم إنها من سراج واحد يجب أن تكون تحت مشتركات موحدة".

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