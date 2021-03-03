البرلمان ينشر جدول اعمال جلسة الخميس

2021/03/03 | 22:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نشرت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب، اليوم الاربعاء، جدول اعمال جلسة يوم غد الخميس.

وتضمن جدول اعمال الجلسة، التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية.

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