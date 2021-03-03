2021/03/03 | 22:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، عبد الحسين الهنداوي، اليوم الأربعاء، عن أعداد الناخبين المسجلين في المحافظات، بعد تسجيل حوالي مليون ناخب جديد على الأقل خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.وقال الهنداوي، في حديث خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن معدلات التسجيل البايومتري للناخبين في المحافظات كافة في تقدم متواصل في كل يوم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالأرقام..



أعداد الناخبين المسجلين في المحافظات المركز الخبري الوطني.

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