2021/03/03 | 22:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد من تنظيمات مركز16 حمرين للاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم الأربعاء، ناحية قادر كرم وتم استقباله من قبل مدير الناحية.

جرى خلال الزيارة بحث المواضيع الخدمية والأمنية والسياسية في المنطقة.

بعدها زار الوفد عددا من العوائل في اطراف الناحية وأيضا منطقة الدوادية في أطراف خورماتو وأستقبلوا من قبل الأهالي بحفاوة ورحابة صدر وجرى مناقشة الأحوال المعيشية والمشاكل والمعوقات مع الأهالي وتم التأكيد على ايجاد الحلول المناسبة لها خدمة للجميع .

وقال كريم شكر مسؤول مركز 16 حمرين، ان تواجدنا كاتحاد وطني بين أهالينا من حس حزب الشهداء لوفائهم ووقوفهم معنا في السراء والضراء.

PUKmedia عمر اواره

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنظيمات الـ ا.و.ك في خورماتو: هدفنا خدمة الجميع) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنظيمات الـ ا.و.ك في خورماتو: هدفنا خدمة الجميع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).