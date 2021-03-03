السفارة الاميركية تشيد باعتماد العراق لقانون مثير للجدل

2021/03/03 | 22:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعربت السفارة الأمريكية في بغداد، الاربعاء، عن مواصلة دعم تعافي الأيزيديين وغيرهم من الأقليات الدينية في العراق الذين تعرضوا للاضطهاد في ظل داعش مشيرة الى اعتماد قانون الناجيات الايزيديات.

وذكرت السفارة في منشور لها على الفيسبوك تابعه NRT عربية، (3 آذار 2021)، اننا "فخورون بمواصلة دعم تعافي الأيزيديين وغيرهم من الأقليات الدينية والعرقية في العراق الذين تعرضوا للاضطهاد في ظل تنظيم داعش، ونشيد باعتماد قانون الناجيات الإيزيديات".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، انه "نرحب باقرار العراق لقانون الناجيات الايزيديات، الذي يعترف بالإبادة الجماعية لداعش ضد الإيزيديين"، مبينا انه "يسعى الى تلبية احتياجات الناجين من الفظائع التي لا توصف".

واضاف بلينكين، اننا "نواصل دعم حكومة العراق في معركتنا لمنع عودة داعش."

N.A

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