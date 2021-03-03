صندوق النقد الدولي يكشف شروطه لمنح القروض ويتحدث عن ’الورقة البيضاء’ العراقية

2021/03/03 | 22:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن “الورقة البيضاء” تعرض تقييماً صريحاً للاختلالات الجذرية في الاقتصاد العراقي، مؤكداً أن تعديل سعر الصرف سيخفض الاختلالات في الحسابات والمدفوعات الخارجية وكذلك العجز في الموازنة. وقال رئيس المكتب الاقليمي لصندوق النقد الدولي غازي الشبيكات في حديث للوكالة الرسمية تابعه “النور نيوز”، إن “العراق عضو في …

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