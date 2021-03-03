محدث.. النفط يصعد 2.5% عند التسوية رغم قفزة المخزونات الأمريكية

2021/03/03 | 23:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: واصلت أسعار النفط مكاسبها بأكثر من 2.5 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، رغم قفزة مخزونات الخام الأمريكية.

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