طلبات الرهن العقاري بالولايات المتحدة ترتفع رغم صعود التكاليف

2021/03/03 | 23:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، لكن بوتيرة طفيفة، مع صعود قوي للتكاليف.

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