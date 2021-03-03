واشنطن تؤكد احتفاظها بحق الرد على هجوم عين الأسد

2021/03/03 | 23:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البيت الأبيض، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستتحرك إذا لزم الأمر ردا على الهجوم الصاروخي الأخير على قاعدة عسكرية في العراق، والتي تستضيف قوات عراقية وأميركية وقوات تابعة للتحالف.

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